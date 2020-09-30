В среду, 30 сентября, в правительстве Украины заявили, что Кабинет министров не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину, а предыдущий запрет назвали "форс-мажорным решением".

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

Дмитрий Кулеба

Это было форс-мажорным решением, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан. Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии могли въезжать в нашу страну... На сегодня у правительства нет намерения внедрять очередное ограничение на въезд иностранцев Украины.

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