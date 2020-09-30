Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам [ Редактировать ]
Источник: Известия
В среду, 30 сентября, в правительстве Украины заявили, что Кабинет министров не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину, а предыдущий запрет назвали "форс-мажорным решением".
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.
Дмитрий Кулеба
Это было форс-мажорным решением, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан. Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии могли въезжать в нашу страну... На сегодня у правительства нет намерения внедрять очередное ограничение на въезд иностранцев Украины.
Ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила въезда для иностранцев. Читайте также о том, что ученые выявили снижающий риск смерти от COVID-19 фактор.
по теме
Кабмин создал комиссию по регулированию азартных игр
В среду, 23 сентября, Кабинет министров Украины принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей"
В Украине изменят водительские права
В среду, 16 сентября, Кабинет министров Украины утвердил новый дизайн водительских прав
Бюджет-2021: Кабмин одобрил проект
В понедельник, 14 сентября, Кабинет министров в ходе заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год
Украина не успевает выполнить условие МВФ - ГФС
Во вторник, 29 сентября, и.о. главы ГФС Сергей Солодченко сделал заявление
Глава партии "Голос" заразилась коронавирусом
Еще один народный депутат заразилась коронавирусом