В Киеве начнется ремонт моста Патона [ Редактировать ]
Фото: 112.ua
Столичная горадминистрация начнет проводить реставрационные работы на мосту Патона.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Согласно планам, реставрацию моста Патона должны завершить до 31 декабря 2025 года. Заказчиком работ определено КП Киевавтодор.
Отмечается, что финансировать ремонт будут из городского бюджета.
Ранее мы писали, что в столице закроется Шулявский мост. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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