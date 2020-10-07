Местные выборы: полиция переходит на усиленный режим работы [ Редактировать ]
С 12 октября до 1 ноября полиция в Украине будет работать в усиленном режиме. Такое решение принято в связи с проведением в стране местных выборов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
"Мы наладили координацию со всеми руководителями правоохранительных органов в регионах, чтобы обеспечить безопасность как во время избирательной кампании, так и самих выборов. С 12 октября по 1 ноября весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", - заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Он добавил, что количество административных протоколов (683) и начатых уголовных производств (219) за месяц избирательной кампании уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов в 2019 году.
Замглавы Нацполиции Александр Фацевич также отметил, что планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из них на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч силовиков.
"Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на дорогах государства будет привлекаться больше 10 тысяч полицейских, это 2,7 тыс. патрулей... Запланировано дежурство 1200 усиленных следственно-оперативных групп", - сообщил Фацевич.
Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
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