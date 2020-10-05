Местные выборы: как проверить кандидатов в мэры и депутаты (видео) [ Редактировать ]
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25 октября украинцы будут выбирать мэров и депутатов городских, сельских, районных и областных советов. Именно от местных властей зависит, состояние дорог, больниц, школ и светят ли фонари на улице.
Порядочность и прошлое людей, которые собрались возглавить местные общины, можно проверить с помощью пяти онлайн-инструментов.
Была ли судимость
Все судебные решения публикуются на сайте Единого государственного реестра судебных решений. По нему можно проверить и кандидатов в депутаты или мэры. Напомним, что Рада разрешила кандидатам в депутаты на местных выборах не сообщать о судимости.
В поле "Поиск по контексту" следует ввести фамилию человека, которого хотите проверить, и нажмите "Поиск". Сайт выдаст все судебные решения, где он фигурирует.
Сколько зарабатывает и чем владеет
Все декларации чиновников размещены в Едином государственном реестре деклараций на сайте Национального агентства противодействия коррупции (НАПК). Проверить доходы кандидата можно, только если он уже занимал государственные должности или работал в местном самоуправлении.
В базе деклараций содержится информация о доходах и имуществе кандидатов и членов его семьи, каким бизнесом владеют.
С кем из депутатов связан
На сайте Посіпаки отследить все этапы политической карьеры кандидатов. Можно проверить, был ли кандидат помощником кого-то из народных депутатов, а если сам был парламентарием, какими помощниками он себя окружал.
Замешан ли в коррупции
Национальное агентство противодействия коррупции ведет Реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения.
Если кандидат "засветился" и нечестен на руку, база выдаст сведения о том, в каком коррупционном деянии он обвинялся, и какое решение вынес суд. В реестре может не быть самого решения суда, но будет его номер, по которому можно найти все подробности на сайте Судебного реестра.
Коррупционер не имеет права занимать государственные должности в течение трех лет.
В каталоге Фигурантов антикоррупционных расследований собраны материалы журналистских расследований. Здесь можно найти персонажей, которых оправдал суд, и которые не внесены в государственную базу.
Попал ли под люстрацию
В 2014 году в Украине провели люстрацию: из органов власти на всех уровнях уволили чиновников, которые занимали руководящие должности при беглом президенте Януковиче, были ранее судимы, работали в КГБ или КПСС.
Министерство юстиции ведет Реестр люстрированных чиновников, на данный момент в нем 855 фамилий. Эти люди не могут занимать государственные должности в течение 10 лет.
Напомним, что "Подробности" опубликовали подробную памятку о том, что нужно знать избирателям на местных выборах 2020 года.
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