На Світлодарській дузі військові борються з пожежами [ Редактировать ]
Минулої доби на Сході одне порушення режиму тиші. Противник застосовував стрілецьку зброю поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає. Армійці допомагають гасити пожежі у прифронтовій зоні. Руслан Смєщук - докладніше.
Світлодарська дуга, ранок. Пожежі поблизу позицій тут почалися ще з ночі. Вогонь рухався з боку ворожих окопів і швидко підступив до армійських бліндажів.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Вітер був у нашу сторону, дуже сильний і вогонь розповсюджувався дуже, бігом - близько четвертої години ранку, між третьою та четвертою.
Воякам довелося залишити окопи, щоб відрізати полум'я від укріплень.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Ось тут, на цій позиції ми сьогодні вели боротьбу з вогнем, позицію зберегли малими силами. Ось так нас вночі намагалися спалити.
Коли бійці вже майже збили полум'я, - бойовики відкрили другий вогонь - кулеметний. Найімовірніше - займистими кулями.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Коли ми вже тут все погасили, це вже світло було, вони дали кілька черг - напевно нас запалити хотіли. Недопалили, але тут за годину багато площі вигоріло, але майно зберегли.
Поки ми працюємо на позиціях, спалахнуло знову. Зараз, тут, у відкритому степу дуже потужний, майже ураганний вітер. Тож повністю загасити вогонь не вдається. Ось там, на сусідніх позиціях знову починається пожежа і ми вже чули декілька вибухів.
Це - нерозірвані боєприпаси, які в полі там, що досить небезпечно, коли гаситься пожежа.
Вітром полум'я погнало у бік найближчого села. Військові і його відстояли.
Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:
Усі вийшли з бліндажу. Похватали: я - стару куртку, що було похватали - і тушили вогонь. Головне, щоб до бліндажів не дійшло. А ще тушили з боку села, щоб там наші люди не погоріли.
І якщо в тилу великий вогонь вже майже погасили, то на передовій повністю приборкати полум'я не вдається.
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