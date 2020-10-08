Минулої доби на Сході одне порушення режиму тиші. Противник застосовував стрілецьку зброю поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає. Армійці допомагають гасити пожежі у прифронтовій зоні. Руслан Смєщук - докладніше.

Світлодарська дуга, ранок. Пожежі поблизу позицій тут почалися ще з ночі. Вогонь рухався з боку ворожих окопів і швидко підступив до армійських бліндажів.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Вітер був у нашу сторону, дуже сильний і вогонь розповсюджувався дуже, бігом - близько четвертої години ранку, між третьою та четвертою.

Воякам довелося залишити окопи, щоб відрізати полум'я від укріплень.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Ось тут, на цій позиції ми сьогодні вели боротьбу з вогнем, позицію зберегли малими силами. Ось так нас вночі намагалися спалити.

Коли бійці вже майже збили полум'я, - бойовики відкрили другий вогонь - кулеметний. Найімовірніше - займистими кулями.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Коли ми вже тут все погасили, це вже світло було, вони дали кілька черг - напевно нас запалити хотіли. Недопалили, але тут за годину багато площі вигоріло, але майно зберегли.

Поки ми працюємо на позиціях, спалахнуло знову. Зараз, тут, у відкритому степу дуже потужний, майже ураганний вітер. Тож повністю загасити вогонь не вдається. Ось там, на сусідніх позиціях знову починається пожежа і ми вже чули декілька вибухів.

Це - нерозірвані боєприпаси, які в полі там, що досить небезпечно, коли гаситься пожежа.

Вітром полум'я погнало у бік найближчого села. Військові і його відстояли.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Усі вийшли з бліндажу. Похватали: я - стару куртку, що було похватали - і тушили вогонь. Головне, щоб до бліндажів не дійшло. А ще тушили з боку села, щоб там наші люди не погоріли.

І якщо в тилу великий вогонь вже майже погасили, то на передовій повністю приборкати полум'я не вдається.