В Днепре рухнул жилой дом (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, около 03:53 в Днепре на улице Генерала Воливача рухнул 2-этажный жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
По прибытию спасатели установили, что разрушение дома произошло по неизвестным причинам. В результате разрушения также поврежден соседний дом: выбито одно окно и поврежден фронтон.
"Во время обследования специалистами ГСЧС места происшествия появился хозяин дома - мужчина 1973-го года рождения. Его осмотрели врачи и с ожогами рук и лица 1-й степени, а также ссадинами госпитализировали мужчину в Днепровскую городскую клиническую больницу №2", - говорится в сообщении.
Следов горения на месте не обнаружено. Причины обрушения устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Житомире при сносе здания стена рухнула на прохожих.
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