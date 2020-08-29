В Китае рухнул ресторан на посетителей: есть погибшие [ Редактировать ]
В китайской провинции Шаньси, в городе Линьфэнь, 29 августа, в результате обрушения здания ресторана погибли 17 человек, еще 28 человек получили ранения, семеро из них в крайне тяжелом состонии. Об этом сообщает Синьхуа.
По данным издания, эта жуткая трагедия произошла утром, когда в ресторане были посетители.
Как сообщают спасатели, на месте происшествия продолжается разбор завалов и поиск людей, которые могли там остаться.
Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.
Стоит отметить, что причины обрушения здания пока не установлены. Начато расследование.
Напомним, ранее в Киеве из-за утечки газа вспыхнул жилой дом, а также на Филиппинах произошел жуткий двойной теракт.
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