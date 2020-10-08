Конструкцию нашли в 30 метрах от берега во время траления дна Кучурганского лимана, который отделяет Украину от Молдовы Источник: Госпогранслужба Украины

В Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили ржавую конструкцию, которая напоминает подводную лодку. Скорее всего, этот механизм сварили для нужд контрабандистов, сообщает Госпогранслужба.

Кустарная "субмарина" имеет отсеки, которые герметично закрываются. По периметру она оборудована баллонами со сжатым воздухом, которые помогают конструкции занимать стабильное положение для движения под водой.

На "борту" были мешки с песком, чтобы лучше погружаться под воду.

Конструкцию нашли в 30 метрах от берега во время траления дна Кучурганского лимана, который отделяет Украину от Молдовы.

Скорее всего "изобретатели" только испытали свое изобретение, поскольку на днях пограничники тралили дно на этом участке, сообщают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пограничники нашли в траве возле границы с Румынией 9 тысяч евро.