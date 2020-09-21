Украинские пограничники нашли в траве 9 тысяч евро (фото) [ Редактировать ]
Более 9000 евро нашли пограничники в траве возле границы с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Повезло пограничному наряду отдела "Селятино" Черновицкого отряда. Во время патрулирования в 15 метрах от границы с Румынией они наткнулись на "солидную" пачку иностранных купюр, скрепленных канцелярскими резинками. В пачке находилось более 200 купюр номиналом 20, 50, 100 и 200 евро - всего 9250 евро.
О своей находке пограничники сразу сообщили в "компетентные правоохранительные органы". О пропаже крупной суммы денег пока никто не сообщал, и владелец "сокровища" остается неизвестным. Что с найденными деньгами будет дальше - неизвестно.
Ранее сообщалось, что хасиды покинули границу между Украиной и Беларусью.
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