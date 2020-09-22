В Одесской области пересохли Тузловские лиманы [ Редактировать ]
В Одесской области на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" пересохли 5 из 13 лиманов. Об этом сообщил сотрудник нацпарка Иван Русев в Facebook.
Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания - он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море - Тузловские лиманы.
По словам Русева, причиной высыхания стало нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем.
Русев отметил, что сейчас в лимане Будуры идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет.
Пик таких оттенков лиман достиг к середине сентября и напоминал пейзаж далекой планеты. Такой цвет является своего рода индикатором массового "цветения" зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана. Важную роль также играют и галобактерии.
Сотрудники национального парка ищут возможности для восстановления водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.
Ранее мы писали о том, что под Одессой море "выбросило" эхо войны.
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