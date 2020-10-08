Жесткий карантин в Украине может быть введен в том случае, если будут заняты все койко-места в больницах для лечения COVID-19. Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал в интервью "Украинской правде".

Мы другое сейчас просчитываем: какое количество больных в день в течение 1-2 недель приведет к стопроцентному заполнению коек. Например, если говорить о какой-то цифре Х. Две недели - это инкубационный период, в среднем. Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни.

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Ляшко напомнил, что во время весеннего локдауна в стране было всего 12 тысяч мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом. Тогда карантин сработал на 100% - не было ни вспышки коронавируса, ни летальности.

Введение жесткого локдауна дало нам возможность подготовить систему здравоохранения. Сейчас мы говорим о потенциальных 50 тысяч койках, об умении лечить, о, скажу точно, 12 440 койках с уже подведенным централизованным кислородом. Сейчас правительство дополнительно выделяет средства, чтобы еще больше, а точнее 80% из этих 50 тысяч коек, обеспечить кислородом.

Заместитель главы Минздрава считает, что система здравоохранения готова работать даже в условиях многократного роста заболеваемости.

Напомним, что в Украине COVID-19 установил очередные антирекорды: за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 5 397 человек, 93 - умерли.