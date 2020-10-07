Повторный карантин в Украине: Всемирный банк дал прогноз [ Редактировать ]
Всемирный банк ожидает повторного введения определенных мер сдерживания в ответ на "вторую волну" коронавируса в Украине. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.
Это связано с тем, что количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования все еще увеличивается.
Как отмечается в документе, экономика Украины сильно пострадала от вспышки COVID-19 в 2020 году. В целом ВВП снизился на 11,4% г/г во втором квартале, в результате чего ВВП за полугодие 2020 года упал на 6,5% г/г.
Тем не менее, негативное воздействие оказалось менее серьезным, чем ожидалось первоначально, так как полномасштабная изоляция длилась только с середины марта до начала мая и была заменена на адаптивный карантин, включивший многие услуги и позволивший, вернуться к нормальному функционированию.
Кроме того, Всемирный банк ожидает замедление темпов реформ Украине.
Базовое допущение предполагает повторное введение некоторых мер сдерживания в ответ на "вторую волну" (учитывая, что количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования все еще увеличивается) и более медленные темпы реформ.
Ранее профильный врач-инфекционист Федор Лапий рассказал о том, нужно ли снова возвращать жесткий карантин в Украине.
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