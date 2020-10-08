Президент США Дональд Трамп назвал свое заражение COVID-19 божьим благословеньем. Об этом пишет The Guardian.

Трамп разместил видео, в котором он рассказывает, что экспериментальный коктейль антител от Regeneron Pharmaceuticals сыграл ключевую роль в его быстром выздоровлении.

Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя идеально. Думаю, это было Божье благословение, что я подхватил вирус. Я заразился, а потом услышал об этом лекарстве. Я сказал: давайте я его приму. Это было мое предложение.

Отмечается, что лидер США подчеркнул, что это была его идея принять препарат, который сейчас редко используют за пределами клинических испытаний.

Ранее мы писали, что Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19. Он в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги, и их направят в больницы.