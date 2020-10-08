Медицинские счета Трампа оплачивает федеральное правительство, а для простого американца лечение стоило бы больше $100 тысяч Источник: AFP

Стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса оценивается в более чем $100 тыс. Об этом сообщает The New York Times, которая подсчитала больничный "чек" за лечение.

Напомним, что Дональд Трамп проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, штат Мэриленд. К его услугам был шестикомнатный президентский "люкс", который оборудован всем необходимым, в том числе средствами связи, и надежно защищен.провел в больнице три дня. Он прилетел и улетал на вертолете.

Лечащий врач Трампа сообщил, что американский президент получил 8-граммовую дозу экспериментального препарата фирмы Regeneron. Это "коктейль" антител REGN-COV2. Участникам клинических испытаний лекарство выдают бесплатно. Также Трамп принимал цинк, витамин D, Фамотидин, мелатонин и аспирин.

Медицинские счета Трампа оплачивает федеральное правительство, а для простого американца лечение стоило бы больше $100 тысяч, отмечает издание. При этом самые большие расходы возникли бы не из-за пребывания в больнице, а из-за других услуг - транспортировки на вертолете и повторного тестирования на коронавирус.

Тесты на COVID-19 в США стоят в среднем $100, обычно их покрывает страховка. Однако в некоторых больницах приходится платить за транспортировку. Так за привоз в отделение неотложной помощи в Техасе с пациентов требуют до $6 408.

В США лечат от коронавируса с помощью ремдесивира от компании Gilead. Он стоит $3 120 при покупке частными страховщиками и $2 340 в государственных программах, таких как Medicare и Medicaid.

По данным The New York Times, в США средний счет за госпитализацию из-за коронавируса для пациента старше 60 лет составляет $61 912.

Как сообщалось ранее, Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19.