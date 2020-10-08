COVID-19: чи витримає медична система України [ Редактировать ]
Медична система України може не витримати COVID-19 удару, але суворий локдаун поки не вводитимуть. Про це розповів міністр охорони здоров'я.
То що ж урядовці планують робити, якщо, приміром, щоденна кількість хворих подвоїться? Подробицям прокоментував Максим Степанов.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми зараз готуємо пропозиції на завтрашнє засідання уряду, ми вважаємо, що треба посилювати саме контрольні функції і в той же час вводити певні обмеження. Це не про локдаун, але більш жорсткі вимоги, більш жорсткі обмеження, наприклад, повна жорстка заборона будь-яких масових заходів. Тому що ми бачимо, що ніякі уговори інколи й наші пропозиції по забороні концертів, вони все одно проводять концерти.
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