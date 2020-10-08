Медична система України може не витримати COVID-19 удару, але суворий локдаун поки не вводитимуть. Про це розповів міністр охорони здоров'я.

То що ж урядовці планують робити, якщо, приміром, щоденна кількість хворих подвоїться? Подробицям прокоментував Максим Степанов.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: