В четверг, 9 октября, премьер-министр Украины из-за ситуации с коронавирусом Денис Шмыгаль собирает министров и глав областных государственных администраций. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также будет присутствовать на собрании.

Также сообщается, что после селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание.

Псле этого может провести заседание Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.