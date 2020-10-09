Шмыгаль экстренно собирает министров и глав ОГА [ Редактировать ]
В четверг, 9 октября, премьер-министр Украины из-за ситуации с коронавирусом Денис Шмыгаль собирает министров и глав областных государственных администраций. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также будет присутствовать на собрании.
Также сообщается, что после селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание.
Псле этого может провести заседание Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.
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