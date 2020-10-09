Украина побила все рекорды: последние данные о зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 9 октября, за сутки на территории Украины зарегистрировали 5 804 новых случаев COVID-19.
Общее число зараженных достигло 250 538 случаев. За время пандемии в Украине скончались 4779 человек, +89 за последние сутки.
Выздоровели - 108 233 человек.
В мире также антирекорд - коронавирусом заболели за сутки 348 630 человек. Украина по количеству суточного обнаружения COVID-19 занимает 6 место по Европе и 11 - в мировом антирейтинге, по количеству общего числа заболевших - 7 в Европе и 25 - в мировом антирейтинге.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.
Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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