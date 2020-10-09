По состоянию на пятницу, 9 октября, за сутки на территории Украины зарегистрировали 5 804 новых случаев COVID-19.

Общее число зараженных достигло 250 538 случаев. За время пандемии в Украине скончались 4779 человек, +89 за последние сутки.

Выздоровели - 108 233 человек.

В мире также антирекорд - коронавирусом заболели за сутки 348 630 человек. Украина по количеству суточного обнаружения COVID-19 занимает 6 место по Европе и 11 - в мировом антирейтинге, по количеству общего числа заболевших - 7 в Европе и 25 - в мировом антирейтинге.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.