В Украине могут отказаться от перевода часов [ Редактировать ]
В Украине могут отказаться от перевода часов. В Верховную раду внесли соответствующий законопроект №4201. Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.
"Сегодня зарегистрировал законопроект "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов", - указано в сообщении.
Стефанчук обращает внимание на доказанность негативного влияния ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное на здоровье людей.
"Доказано... ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - написал первый вице-спикер Рады.
По его словам, документ также направлен на противодействие агрессии со стороны России.
"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора... Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - убежден Стефанчук.
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