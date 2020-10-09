В Великобритании выбрали самую грязную спальню страны.

Необычный конкурс организовала фирма BedSOS, которая занимается продажей кроватей и мебели для спален, передает glavcom.ua.

Люди со всей страны присылали фото с беспорядком в своих спальнях.

Всего было прислано более 300 снимков, но победу одержала Сара из графства Даун в Северной Ирландии. Она получит абсолютно новую кровать стоимостью 400 фунтов стерлингов.

Спальня победительницы конкурса

Ранее мы писали о том, что снимок картофеля в "парикмахерской" победил на британском конкурсе.