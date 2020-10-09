Самая грязная спальня страны выиграла крутой приз [ Редактировать ]
В Великобритании выбрали самую грязную спальню страны.
Необычный конкурс организовала фирма BedSOS, которая занимается продажей кроватей и мебели для спален, передает glavcom.ua.
Люди со всей страны присылали фото с беспорядком в своих спальнях.
Всего было прислано более 300 снимков, но победу одержала Сара из графства Даун в Северной Ирландии. Она получит абсолютно новую кровать стоимостью 400 фунтов стерлингов.
Спальня победительницы конкурса
Ранее мы писали о том, что снимок картофеля в "парикмахерской" победил на британском конкурсе.
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