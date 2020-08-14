Снимок картофеля в "парикмахерской" победил на британском конкурсе (фото) [ Редактировать ]
Британский сайт для фотографов Photocrowd подвел итоге необычного конкурса Potato Photographer of the Year (Лучший в году фотограф картофеля). Об этом сообщает glavcom.ua.
Участникам нужно было изобразить любое проявление картошки в наиболее неожиданном антураже.
Победителем стал фотограф Рэй Спенс - на его снимке под названием "Конец изоляции" картофель изображен якобы в парикмахерском салоне.
В подборке - фото, занявшие первые 10 мест.
Ранее мы писали о том, что снимок с электрички Львов - Мукачево победил в проекте National Geographic.
по теме
Композитор "Призрака оперы" испытает на себе вакцину от коронавируса
Эндрю Ллойд Уэббер стал одним из добровольцев в испытаниях экспериментальной вакцины
Снимок с электрички Львов - Мукачево победил в проекте National Geographic (фото)
Львовский фотограф Артур Абрамов победил в международном фотопроекте от National Geographic Treveller India
Мужчина стал миллионером через день после увольнения
До этого в его жизни была "черная полоса"
Не хватало внимания: в Одессе охранник "заминировал" аэропорт
С территории терминала эвакуировали более 300 человек
Тихановская сделала шокирующее заявление (видео)
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение