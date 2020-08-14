В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля/ Фото: botanichka.ru

Британский сайт для фотографов Photocrowd подвел итоге необычного конкурса Potato Photographer of the Year (Лучший в году фотограф картофеля). Об этом сообщает glavcom.ua.

Участникам нужно было изобразить любое проявление картошки в наиболее неожиданном антураже.

Победителем стал фотограф Рэй Спенс - на его снимке под названием "Конец изоляции" картофель изображен якобы в парикмахерском салоне.

В подборке - фото, занявшие первые 10 мест.

Ранее мы писали о том, что снимок с электрички Львов - Мукачево победил в проекте National Geographic.