У 17-летней Маки Каррин из города Остин (Техас, США) - самые длинные ноги в мире среди женщин и подростков. Благодаря им девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба Guinness World Records.

Длина левой ноги Маки Каррин составляет 135,3 см, а правой - 134,3 см. Длинные ноги помогают девушке играть в волейбол, но причиняют и массу неудобств. Рекордсменке, рост которой 208 см, трудно подбирать одежду, проходить в дверные проемы и садиться в машину.

Меня никогда не травили из-за моих ног... Хотя немного дразнили, потому что я была выше других. На втором курсе я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало. Я надеюсь, что высокие женщины поймут, что рост - это подарок, и что тебе не должно быть стыдно за то, что ты высокая.

Благодаря необычному внешнему виду девушка обрела массу подписчиков на молодежном видеосервисе TikTok.

В будущем она надеется поступить в колледж в Великобритании и стать самой высокой профессиональной моделью в мире.

Ранее сообщалось, что украинская коллекция музыкальных инструментов попала в Книгу рекордов Гиннесса.