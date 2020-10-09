"Я, "Побєда" і Берлін": компанія Star Media оголосила про успішне завершення київського блоку зйомок фільму за сюжетом книги Кузьми Скрябіна. Як відбувалися зйомки та хто зіграв головну роль?

Комедія про хлопця Кузьму, який придбав перше в своєму житті авто марки "Побєда". Готовий разом із нею підкорювати цілий світ, герой вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліна. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них.

Ольга Ряшина, режисерка фільму "Я, "Побєда" і Берлін":

Ми надихались книгою надихались характером Кузьми і вже робили своїх персонажів. Ми намагались передати його світобачення, позитив його, віру в людей любов до життя.

Олексій Терентьєв, продюсер:

Эпидемия коронавируса продолжается график был напряженный - были командировки, ребята работали тяжело, но все "с огоньком", команда молодая.

Роль Кузьми виконав молодий актор Іван Бліндар. Аби передати характер свого героя - він поїхав на батьківщину співака.

Іван Бліндар, актор:

Цілий день провів з експедицією у Новояворівську, заїхав на кладовище, ну от так познайомився із сусідками - з продавщицею, яка працює у такому гастрономі, пішов у будинок культури, до школи поїхав, до хати зайшов, постукав - там 99 квартира, сказав "Добрий день".

Режисери фільму розповідають: аби відтворити атмосферу 90-х, довелося добряче попітніти. Найважче було знайти потрібні локації і сам автомобіль "Побєда".

Ольга Ряшина, режисерка фільму "Я, "Побєда" і Берлін":

Наша "Побєда" - от точно така, як в книзі. Там все потроху щось випадало, ламалось. Кожен раз, коли ми чинили, то ламалось щось інше.

У фільмі буде чимало пісень Скрябіна. Їх кавер-версії виконають відомі українські співаки.

Олексій Терентьєв, продюсер:

Работы идут, уже написаны трэки. Вот Монатик, например, он уже "засветился" и постепенно будем открывать остальные.

Цей проєкт став одним з переможців 11 конкурсного відбору "Держкіно". На виробництво картини виділили 27 млн грн. Зйомки вже пройшли у Києві та Львові, наступне місто Берлін. Широкий прокат фільму запланований на 2021 рік. Зібрані кошти передадуть у фонд Скрябіна на підтримку молодих музикантів.