"Я, "Побєда" і Берлін": в Україні завершуються зйомки фільму за сюжетом книги Кузьми Скрябіна [ Редактировать ]
"Я, "Побєда" і Берлін": компанія Star Media оголосила про успішне завершення київського блоку зйомок фільму за сюжетом книги Кузьми Скрябіна. Як відбувалися зйомки та хто зіграв головну роль?
Комедія про хлопця Кузьму, який придбав перше в своєму житті авто марки "Побєда". Готовий разом із нею підкорювати цілий світ, герой вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліна. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них.
Ольга Ряшина, режисерка фільму "Я, "Побєда" і Берлін":
Ми надихались книгою надихались характером Кузьми і вже робили своїх персонажів. Ми намагались передати його світобачення, позитив його, віру в людей любов до життя.
Олексій Терентьєв, продюсер:
Эпидемия коронавируса продолжается график был напряженный - были командировки, ребята работали тяжело, но все "с огоньком", команда молодая.
Роль Кузьми виконав молодий актор Іван Бліндар. Аби передати характер свого героя - він поїхав на батьківщину співака.
Іван Бліндар, актор:
Цілий день провів з експедицією у Новояворівську, заїхав на кладовище, ну от так познайомився із сусідками - з продавщицею, яка працює у такому гастрономі, пішов у будинок культури, до школи поїхав, до хати зайшов, постукав - там 99 квартира, сказав "Добрий день".
Режисери фільму розповідають: аби відтворити атмосферу 90-х, довелося добряче попітніти. Найважче було знайти потрібні локації і сам автомобіль "Побєда".
Ольга Ряшина, режисерка фільму "Я, "Побєда" і Берлін":
Наша "Побєда" - от точно така, як в книзі. Там все потроху щось випадало, ламалось. Кожен раз, коли ми чинили, то ламалось щось інше.
У фільмі буде чимало пісень Скрябіна. Їх кавер-версії виконають відомі українські співаки.
Олексій Терентьєв, продюсер:
Работы идут, уже написаны трэки. Вот Монатик, например, он уже "засветился" и постепенно будем открывать остальные.
Цей проєкт став одним з переможців 11 конкурсного відбору "Держкіно". На виробництво картини виділили 27 млн грн. Зйомки вже пройшли у Києві та Львові, наступне місто Берлін. Широкий прокат фільму запланований на 2021 рік. Зібрані кошти передадуть у фонд Скрябіна на підтримку молодих музикантів.
по теме
У Києві триває відбір художників для створення унікального фільму
Українські художники разом з польськими та британськими колегами малюватимуть повнометражний фільм - як митці оживляють власні картини?
У Києві шукають талановитих художників для створення анімаційного фільму
Українські художники разом з польськими та британськими колегами малюватимуть повнометражний фільм - як митці оживляють власні картини?
На Рівненщині розлітається на шматки щойно відремонтована дорога
Постраждало щонайменше півтори сотні автівок - хто відповідатиме за небезпечний ремонт?
В Украине начали выдавать "зеленые" номера
Во вторник, 6 октября, в сервисном центре Министерства внутренних дел Украины начали выдавать "зеленые" номера
День "горбатого" Запорожця: чому ЗАЗ 965 називали найдорожчою машиною
Наш, рідний, "горбатий". В Україні День "горбатого" Запорожця. Про історію легендарного ЗАЗ 965, та чому його називали найдорожчою машиною - ексклюзив наших журналістів