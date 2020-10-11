Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
На территории Украины за сутки зафиксировали 4768 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.
За все время эпидемии в стране лабораторно подтвердили 261 034 инфицированных COVID-19. При этом, 113 507 человек выздоровели (937 - за минувшие сутки), от инфекции погибли 4972 человека (85 - за минувшие сутки).
Наибольший прирост заболевших граждан находятся в Харьковской (+593), Хмельницкой (+328) Житомирской (+302), областях и Киеве (+502).
Читайте также, ученые назвали новые симптомы коронавируса. Слабость в мышцах, утомляемость и сыпь на ногах могут указывать на заражение инфекцией.
по теме
Карантин ослабит лишь один украинский регион
О новых данных информирует Минздрав
Коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине
Общее число заболевших переросло цифру в 226 тысяч человек
В Украине карантин ослабят лишь в одном регионе
Наивысший показатель наблюдается в 3 областях
Карантин в Украине: ограничения ослабят в одном регионе
Самая плохая ситуация наблюдается в Тернопольской области
Коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине
Наибольшее количество заболевших находится в 4 регионах