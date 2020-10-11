На территории Украины за сутки зафиксировали 4768 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.

За все время эпидемии в стране лабораторно подтвердили 261 034 инфицированных COVID-19. При этом, 113 507 человек выздоровели (937 - за минувшие сутки), от инфекции погибли 4972 человека (85 - за минувшие сутки).

Наибольший прирост заболевших граждан находятся в Харьковской (+593), Хмельницкой (+328) Житомирской (+302), областях и Киеве (+502).

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