Ученые назвали новые симптомы коронавируса [ Редактировать ]
Слабость в мышцах, утомляемость, одышка и сыпь на ногах могут являться симптомами заражения COVID-19, сообщает Daily Mail.
К такому выводу пришла Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая дает рекомендации правительству Великобритании.
Сейчас основными симптомами заражения коронавирусом считаются температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.
Национальная служба здравоохранения Великобритании не будет вносить новые симптомы в официальный перечень симптомов при COVID-19, поскольку они слишком общие и соответствуют десяткам других заболеваний. Кроме того, ипохондрики могут создать аншлаги в лабораториях для сдачи анализов, которые и так перегружены из-за стремительного роста заболеваемости.
В США принят более широкий спектр симптомов, вызываемых COVID-19: озноб, усталость, боли в мышцах, головная боль.
Учены пришли к выводу, что у домохозяек среднего возраста выше риск заражения. Это связано с тем, что они берут на себя бремя работы по дому, включая уборку, приготовление пищи и стирку, поэтому больше подвержены инфекциям, которые приносят другие члены семьи.
В группе риска и родители, у которых маленькие дети.
Около трети людей с COVID-19 вообще не имеют симптомов, но являются "тихими" разносчиками вируса. Вместе с тем низкая вирусная нагрузка обычно означает снижение заразности.
Из-за генетических особенностей чернокожие, азиаты и этнические меньшинства (в Великобритании используют термин BAME - ред.) более подвержены риску заражения, чем белые англосаксы. Болезнь у них протекает тяжелее. Но наибольшую опасность коронавирус представляет для диабетиков.
Авторы исследования настаивают, что снизить темпы распространения коронавируса можно только при строгой самоизоляции. Сейчас ее готовы соблюдать менее 20% жителей Соединенного Королевства. Чтобы остановить пандемию и "эффект домино", процент домоседов должен быть значительно выше.
Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирусом могло заболеть 10% населения Земли.
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