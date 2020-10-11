Столица Украины вошла в тройку городов с самым грязным воздухом в мире. Показатель Киева составляет 98 баллов. Об этом свидетельствуют данные IQAir.

Первое место занял Дели (Индия) с индексом 167, второе - город Тегеран (Иран) с индексом 158.

Отмечается, что в десятку также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Киргизия).

Фото: IQAir

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