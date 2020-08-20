Киев "задыхается" от загрязнения воздуха [ Редактировать ]
Фото: УП
В столице наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, причиной является слабый ветер, в связи с чем скапливаются загрязняющие вещества на поверхности земли.
Отмечается, что в воздухе зафиксировано превышение:
- Диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;
- Диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки;
- Формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки.
Ранее мы писали, что Киев стал лидером среди городов с наибольшей загрязненностью воздуха. В столице наблюдается 361 балл загрязнения воздуха.
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