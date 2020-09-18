В Киеве запустили интерактивную карту качества воздуха. Ее создала команда проекта городских исследований "ЛУН Місто".

Об этом сообщает socportal.info.

Уровень примесей в атмосфере фиксируют 50 специальных станций, их разместили по всему городу и пригороду. В ближайшее время их количество планируют увеличить.

Данные поступают на сервер и сразу же обновляются.

Чтобы узнать уровень загрязнения воздуха в столице, достаточно посмотреть на цвет отметок. Зеленый означает, что воздух чистый. Если же цвет смещается в сторону красного, то состояние атмосферы ухудшается. Чем краснее датчик - тем опаснее для здоровья.

Отмечается, что на разработку карты ушло более полутора лет, потрачено 400 тысяч гривен. Она доступна по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в Киеве объявили неделю без автомобилей.