Генеральный прокурор Ирина Венедиктова до конца года должна "показать результат", иначе будет уволена. Об этом в интервью "BBC Украина" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос журналиста о том, почему он поменял людей на самых важных должностях премьер-министра и генерального прокурора, которые проработали там всего несколько месяцев, Зеленский напомнил, что он с самого начала своего президентства предупреждал соратников "о планах изменить страну"

Я просто сразу сказал: "Ребята, мы идем строить страну. Идем менять. Мы с вами рывны. Пожалуйста, вы никогда не были генеральным прокурором, я никогда не был президентом. Но вы - профессионал, идите. И если через полгода вы не покажете реальный результат, кто бы вы ни были, даже если вы мои друзья, приятели, министры, премьер-министры... Нет времени, понимаете? Вот и все.

На реплику журналиста, что предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка проработал всего полгода и это слишком мало для серьезных результатов, глава государства ответил:

Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор (Ирина Венедиктова - ред.), новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ.

Напомним, что Ирина Венедиктова была назначена генеральным прокурором Украины 17 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что она пожаловалась на угрозы и объяснила свое проживание в государственной резиденции в Пуще-Водице соображениями безопасности.