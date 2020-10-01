Генпрокурор Венедиктова пожаловалась на "мертвых окровавленных птиц" [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на угрозы, которые ей поступают, и объяснила свое проживание в государственной резиденции в Пуще-Водице соображениями безопасности. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.
Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом - временная мера, и перебралась я туда совсем не потому, что очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо было сделать в тот конкретный момент, и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности.
Генпрокурор призналась, что в последнее время с ней происходили страшные события, о большинстве из которых она не может рассказать.
Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу: от сброшенных с дрона политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома, до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, чуть которых я сейчас раскрывать не намерена.
Венедиктова пообещала покинуть госдачу в течение ближайших нескольких дней. И доплатить из собственного кармана, если проверка установит, что арендная плата за проживание (чуть более $2000 в месяц - ред.) была слишком низкой.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал, как ему сожгли автомобиль.
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