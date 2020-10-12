МВД Беларуси угрожает применением боевого оружия [ Редактировать ]
Министерство внутренних дел Беларуси угрожает демонстрантам применением боевого оружия, так как протесты в стране "стали организованными и крайне радикальными". Кроме этого, силовики будут применять спецсредства для подавления митингов.
Соответствующий комментарий замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича размещен в официальном Telegram-канале пресс-секретаря ведомства.
"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил он.
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