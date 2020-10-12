В Евросоюзе введут санкции против Лукашенко [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Это решение приняли главы Министерства иностранных дел. Об этом сообщает AFP.
Официальное решение еще не опубликовано.
Отметим, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас перед встречей с европейскими коллегами выступил за внесение Лукашенко в список санкций ЕС.
Я предложил проложить путь к новому пакету санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке.
Ранее мы писали о том, что Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси.
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