Суворіші обмеження, але без локдауну. Таке пропонуватимуть у Міністерстві охорони здоров'я сьогодні під час засідання уряду. За словами очільника відомства Максима Степанова, нині зростає навантаження на медичну систему. Натепер у лікарнях перебуває близько 20 тисяч пацієнтів.

Відучора в Україні нове зонування. Столиця, зокрема, знову стала помаранчевою. Як кияни дотримують карантину - перевірила Ірина Розова.

У столиці без маски нікуди не зайдеш, навіть на роботу. Вас не впустять до маршрутки, метро. І навіть кави не наллють. І справді, зовні нібито все ідеально.

У маршрутках теж ніби дотримуються правил. На несумлінних пасажирів ніхто не скаржиться.

Люди подходят сознательно к этому вопросу, если кто-то заходит, то смотрит, что все сидят в маске и, одевают и смотрят на других.

Ці кадри я зняла на власний телефон у метро. Як бачите, правильно носити маску вміють далеко не всі, хтось стягує її на підборіддя, хтось взагалі знімає. А це футбольний матч на національному Олімпійському, який пройшов вихідними. Вболівальники на трибунах, наче і нема ніякого карантину. За офіційними даними, у Києві на COVID-19 зараз хворіє приблизно 17,5 тисяч людей.

Столиця в помаранчевій карантинній зоні. Це означає, що розважальні заклади та кафе працюватимуть до 22 години, заборонена робота фітнес-центрів і закладів культури, діють обмеження для масових заходів, а головне, лікарні для інфікованих уже заповнені більш ніж на половину. Те, що в Києві розгорнуть мобільний госпіталь для інфікованих у Палаці спорту - поки що, чутки.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Де логіка, якщо є стільки місць у медзакладах де є всі умови, кваліфікований персонал? Зокрема в закладах національної академії, МОЗу та відомчих закладах.

Дозволити користуватися ліжковим фондом має уряд. Поки що ж місто такого дозволу не отримало. А поки весь світ готується до другої хвилі пандемії, українці поспішають помандрувати та компенсувати втрачені відпустки.

Олена Бальме, експертка з туризму:

Наших туристів це не зупиняє. Все-таки зараз ідуть канікули осінні шкільні і тому туристи бажають відпочити з дітьми своїми і виїжджають до моря. З вересня місяця більше країн відкрилося, тому і більше туристів поїхало.

На боротьбу з COVID-19 столична влада додатково виділила тридцять мільйонів гривень. І наполегливо просить людей дотримуватися елементарних правил безпеки і, якщо є змога, залишатися вдома.