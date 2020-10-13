В Центральной комиссии назвали три способа проголосовать пациентам с COVID-19 Источник: ЦИК

Если избиратель заразился коронавирусом, но непременно хочет проголосовать на местных выборах 25 октября, у него есть три способа, как это сделать. Об этом Центризбирком сообщает на своей странице в Facebook.

Если у избирателя симптомы простуды, он может проголосовать на участке в отдельной кабинке, при этом обязательны маска и личная ручка;

Пациенты с COVID-19, находящиеся в больнице, - там же и голосуют.

Если избиратель на самоизоляции по болезни - голосовать можно дома.

Для этого нужно написать заявление, приложить медицинскую справку от семейного врача или из больницы и прислать (передать) в участковую комиссию, где зарегистрирован избиратель. Последний срок - пятница, 23 октября, 20:00.

Если у члена семьи положительный тест и он находится самоизоляции - алгоритм действий тот же.

Напомним, что в ЦИКе утвердили порядок "правильного" заполнения бюллетеня.

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