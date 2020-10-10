Центральная избирательная комиссия, 10 октября, на заседании утвердила порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года. Центризбирком объяснил, как правильно заполнить бюллетень, чтобы проголосовать. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Стоит отметить, что в документе, который принял ЦИК, приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.

Например, чтобы проголосовать за партию, человеку необходимо в пустом квадрате напротив названия политсилы поставить отметку плюс "+" или любую другую. После этого необходимо выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его порядковый номер в квадрате с трафаретом.

Важно, что проголосовать можно только за одну политическую партию и одного кандидата в депутаты.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Выборы рекомендуется проводить с учетом карантинных ограничений. Избирателей просят иметь при себе личные ручки и защитные маски.

Как ранее сообщалось, в Украине запустили чат-бот о нынешних местных выборах, также с 12 октября до 1 ноября полиция в Украине будет работать в усиленном режиме. Такое решение принято в связи с проведением в стране местных выборов.