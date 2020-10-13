В оккупированном Севастополе "власти" ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Об этом сообщает ТАСС.

Оккупанты заявляют, что если не будет большого количества осадков, то воды хватит на 81 день.

В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям... С учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день.

По данным местных "властей", сейчас запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду почти весь город, составляют 16,8 млн куб м воды. При этом 7 млн куб м - "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя".

Ранее мы писали о том, что в Севастополе не хватает коек для пациентов с COVID-19.