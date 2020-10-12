В Севастополе не хватает коек для пациентов с COVID-19 [ Редактировать ]
В оккупированном Севастополе растет число инфицированных коронавирусом, что сокращает число свободных коек в специализированных медицинских учреждениях. В городе сложился дефицит с местами в больницах.
Об этом в среду, 12 октября, заявил так называемый "вице-губернатор Крыма" Александр Кулагин, передает газета "Новый Севастополь".
"По коечному фонду у нас очень напряженная на сегодняшний день ситуация. У нас всего 610 коек развернуто. На сегодняшний день занято 623. Сейчас мы предпринимаем меры по расширению коечного фонда", - сказал он.
Он добавил, что в инфекционной больнице Севастополя официально есть 260 коек, а сейчас там находятся 268 пациентов.
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