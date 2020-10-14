У Києві провели Марш слави УПА з нагоди 78-ї річниці створення Повстанської армії [ Редактировать ]
"Бій колоборантам!" - під таким гаслом у столиці пройшов Марш слави УПА з нагоди 78-ї річниці створення Повстанської армії. Активісти прийшли на Банкову з вимогами до президента. Загалом озвучили їх п'ять. Про що вони?
Сотні правоохоронців у посиленому режимі патрулюють центр Києва. Навколо парку Шевченка перевіряють територію на вибухонебезпечні речовини. Дороги - перекриті.
Попри пандемію та помаранчевий карантинний режим у столиці, біля пам'ятника Тарасу Шевченку збирається велелюдний мітинг. Націоналісти "Нацкорпусу", "Правого сектору" та "Свободи" і ветерани бойових дій на Донбасі зійшлися, аби відзначити День захисника України. Сергій - один з тих, хто першим пішов на фронт у 2014 році.
Cергій Тамарін, керівник київського осередку "Нацкорпусу":
На Схід я потрапив у травні 2014 року одразу після боротьби за український Харків після харківського Майдану. Був Маріуполь ще не окупований - так почалась моя історія АТО, так почалась історія "Азову" з 50 відчайдух.
Звільняли Маріуполь, вибивали ворога з Широкиного, боронили Мар'їнку - географія війни на Сході Сергія широка. Колишній менеджер демобілізувався вже у званні майора, але й сьогодні в мирному Києві каже: кожен може бути захисником інтересів держави.
Cергій Тамарін, керівник київського осередку "Нацкорпусу":
Захисник - це той, хто не буде сидіти і бути байдужим, бути осторонь, коли країні загрожує небезпека. Кожен пласт, який може бути корисним для формування нашої національної ідентичності - він корисний: діячі культури, журналісти, історики, військові - це все захисники.
Але насамперед учасники маршу згадують загиблих на Сході і вшановують пам'ять оборонців України.
Кілька тисяч людей шикуються в колону і йдуть центром. Маршрут Маршу веде на Банкову. Учасники оголошують свої вимоги до Президента. Зокрема, ухвалити закон, який дозволить протистояти колабораціонізму.
Андрій Білецький, лідер "Нацкорпусу":
Люди, які просувають російську ідею, мають бути усунені з публічного поля країни. Ми не забудемо, ми будемо просувати цей законопроект - поки він не стане реальністю. Він відсікає людей, які фінансувалися безпосередньо Росією, або які підтримували агресію - відсікає від можливості існувати у медійному полі, в політичному полі нашої країни.
Серед вимог націоналістів і відставка Генпрокурора, а також скасування обмежень на ведення вогню для військовослужбовців у зоні ООС.
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