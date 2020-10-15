У Олександрівській лікарні закінчуються ліжка для інфікованих на COVID-19

5062 випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 73 людини померло. 951 хворий - одужав. Такі оперативні дані РНБО. Найбільше інфікувань, як і раніше, на Харківщині - 651 випадок. У Києві - 445, на Львівщині - 332.

У МОЗі вкотре порушили питання нестачі ліжкомісць і необхідності розгорнути медзаклади другої хвилі. Міністр Степанов говорив про це на брифінгу в Олександрівській лікарні столиці.

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України: