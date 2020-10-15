У Олександрівській лікарні закінчуються ліжка для інфікованих на COVID-19 [ Редактировать ]
5062 випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 73 людини померло. 951 хворий - одужав. Такі оперативні дані РНБО. Найбільше інфікувань, як і раніше, на Харківщині - 651 випадок. У Києві - 445, на Львівщині - 332.
У МОЗі вкотре порушили питання нестачі ліжкомісць і необхідності розгорнути медзаклади другої хвилі. Міністр Степанов говорив про це на брифінгу в Олександрівській лікарні столиці.
Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України:
Всього в лікарні 430 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі в реанімаційному відділені з 55 ліжок 54 зайнято.
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