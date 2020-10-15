Вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця. Серед них Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія та США.

Як повідомили в НАСА, йдеться про міжнародну програму під назвою "Артеміда". У її рамках планують висадити на місяць першу жінку. Передбачають, що "Артеміда" стане найширшою міжнародною програмою дослідження космосу людством.