В одной из больниц Винницы вынуждали пациентов покупать лекарства самим, удерживая при этом на своем счету средства, выделенные для борьбы с коронавирусом. На лечение больных коронавирусом выделяют от 13 до 40 тысяч гривен. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Также он сказал, что было принято постановление о введении дополнительных коэффициентов в связи с резким увеличением больных.

"НСЗУ по моему поручению обсчитывает увеличение дополнительных средств на кислород из-за большого использования. Также мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах", - сказал Степанов.

Он также добавил, что принято решение о выделении средств на закупку вакцин для групп риска: медработников, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, пограничников.

Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.