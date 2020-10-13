В Минздраве рассказали о покупке российской вакцины от COVID-19 [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Об этом Степанов заявил в эфире канала NewsOne.
При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет.
Министр также добавил, что в случае подтверждения, что вакцина прошла всех стадий испытаний и доказательства безопасности, то в Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской.
Напомним, крупная формкомпания остановила испытания вакцины от коронавируса.
по теме
Подвійна вірусна атака: як захиститися від грипу під час пандемії коронавірусу?
Епідемія коронавірусу знову в розпалі, тож лікарі радять захиститися хоча б від звичайного ГРВІ - чи є вакцина, де і за скільки роблять щеплення?
У МОЗ оприлюднили умови безкоштовного тестування українців у приватних лабораторіях
Найбільша кількість госпіталізацій - до лікарень з важкими формами COVID-19 потрапила рекордна кількість українців
В России заявил о предоставлении Украине вакцины от коронавируса
Во вторник, 6 октября, президент России Владимир Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса
За крок до локдауну: Україною шириться пандемія COVID-19
Дванадцять обласних центрів з понеділка стануть "помаранчевими" - відтоді почне діяти нове карантинне зонування
"Красную зону" карантина будут определять по-новому
Во вторник, 13 октября, Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону"