Первый сборник пьес Шекспира был издан в 1623 году Источник: Christie's

Экземпляр первого собрания пьес Уильяма Шекспира продали на аукционе Christie`s в Нью-Йорке за рекордную для печатного литературного произведения сумму - $9,978 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Редкую книгу выставил на продажу частный гуманитарный колледж из Калифорнии Mills College, в коллекции которого он хранился с 1977 года. Ее новым владельцем стал известный американский антиквар и коллекционер книг Стефан Лоуэнтайл.

В собрание, которое принято называть "Первым фолио", вошли 36 пьес Шекспира, включая 17 пьес, напечатанных при жизни драматурга, одну - после его смерти и 18 пьес, которые прежде не выходили в печатном виде и могли быть утеряны, если бы не были включены в это издание. Среди них "Макбет", "Двенадцатая ночь" и "Юлий Цезарь".

Первый сборник пьес Шекспира был издан в Лондоне 1623 году - через 7 лет после смерти английского драматурга - его друзьями актерами Джоном Хемингом и Генри Конделом. Книга называется "Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии. Напечатано с точных и подлинных текстов".

В последний раз полный экземпляр первого собрания пьес Шекспира (1564-1616) выставлялся в 2001 году. Тогда он был продан за $6,1 млн. На данный момент в частных руках находится только шесть экземпляров этой книги.

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