Скелет доисторического чудовища продали за рекордную сумму (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Christie's
Скелет тираннозавра продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $31,84 млн. Это новый мировой рекорд торгов, сообщается на сайте аукционного дома.
Эксперты оценивали данный лот в $6-8 млн. Предыдущий рекорд был установлен в 1997 году. Тогда скелет тираннозавра продали с молотка Музею естественной истории имени Филда в Чикаго за $8,36 млн.
Тираннозавр по имени Стэн - один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра (Tyrannosaurus rex). В нем насчитывается 188 костей. Его размер - 1128 x 396 x 183 см. Скелет был найден в Южной Дакоте в 1987 году. Ученые установили, что Стэн стал жертвой своего же сородича.
Тиранозавры жили в конце мелового периода - доисторической эпохи, которая загадочно закончилась около 65 млн лет назад массовым вымиранием динозавров.
Они вылуплялись из яиц, как современные птицы, и были совершенно беззащитны в младенчестве, будучи размерами не больше индейки. В возрасте шести лет они начинали быстро расти и достигали в длину (от носа к хвосту) 12 метров. Их вес составлял 7-8 тонн - вдвое больше современного африканского слона.
Тиранозавры быстро бегали и обладали невероятным зрением - могли увидеть другого динозавра с расстояния 6 км. Кроме того, "рэксы" обладали идеальным обонянием, большая часть их мозга была занята "обонятельными луковицами".
У тиранозавров было 58 зубов, самый длинный из которых имел длину 30 см, что делало их самыми страшными наземными хищниками всех времен.
Люди знают о существовании исполинского гигантского ящера-убийцы с начала 20 века. Самый грозный из динозавров стал настоящей звездой массовой культуры.
Впервые он появился в "Затерянном мире" (1925), потом сражался в решающей битве с Кинг-Конгом (1933) и имел поразительное сходство с Годзиллой (1954). Самая яркая роль тиранозавра на экране пришлась на 1993 год в "Парке юрского периода".
Напомним, что премьера очередного фильма "Мир Юрского периода: Власть" состоится 10 июня 2022 года.
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