Украина обновила список стран "красной" зоны [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В 44 странах самая сложная эпидемиологическая ситуация.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Из "красной" зоны выбыли Объединенная Республика Танзания, Руанда.
Но в эту зону продолжают входить: США, Великобритания, Франция, Швейцария, Люксембург, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения.
Ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает бить рекорды.
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