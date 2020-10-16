По состоянию на утро пятницы, 16 октября, в Украине зафиксировано 287 231 случай коронавируса. За последние сутки в стране заболели 5 992 человека. Об этом сообщает МОЗ.

За время пандемии в Украине скончались 5 394 человек (+92 за сутки).

Также выздоровели от вируса 119 650 человек.

Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.