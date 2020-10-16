Несмотря на рост заболеваемости, МОЗ во главе с Максимом Степановым удается не допустить коллапса медицинской системы. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Виктор Скаршевский.

"Коронавирус продолжает испытывать украинскую систему здравоохранения на прочность: растет количество инфицированных и заполняемость больничных коек. Система оказалась пока прочнее. Ведь несмотря на скачок заболеваемости с 2-3 тысяч на конец сентября до почти сегодняшних 6 тысяч - коллапса медицинской системы не произошло. И это при том, что наше "убитое” за 29 лет здравоохранение было совершенно не готово к пандемии в ее началу", - написал он.

При этом, он также отметил, что по сравнению с апрелем 2020 года, когда в больницах было до 12 тысяч коек для приема больных на COVID-19, сейчас готово более 34 тысяч и в резерве есть еще 6,5 тысяч.

"Всего украинская медсистема готова выставить 52 тысячи коек. Если в апреле у нас делали 200 ПЛР-тестов в день, то сейчас - это более 34 тысяч", - подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что любая медицинская система имеет свой ресурс. Поэтому без соблюдения гражданами правил эпидбезопасности, МОЗ в одиночку не победить эпидемию.

"Как бы не старался Минздрав во главе с министром Максимом Степановым, побороть эпидемию в одиночку они не смогут. Поэтому сейчас, как никогда, важно соблюдать все правила эпидбезопасности. И это касается не только граждан, но и местных органов власти, которые сейчас находятся в предвыборной борьбе и часто пренебрегают правилами эпидбезопаности. Только придерживаясь правил, мы сможем выйти из этой критической ситуации с наименьшими потерями", - подытожил Виктор Скаршевский.