У ректора МГУ и кандидата в депутаты от "Украинской морской партии" Константина Громовенко коронавирус. Об этом сообщает ряд одесских телеграм-каналов, передает lubimiygorod.od.ua.

В то же время, ректор не находится на самоизоляции, а ведет активную деятельность, контактирует с преподавателями и студентами. В данный момент в вузе уже зафиксирована вспышка COVID-19.

По информации ряда открытых источников, Громовенко отвечает за явку студентов на выборах: именно он, по имеющимся данным, закрывал студентов в аудиториях и заставлял менять места голосования. Аналогичная работа была проведена и с преподавателями университета.

Напомним, что согласно закону больные коронавирусом должны находиться на самоизоляции в обязательном порядке. Нарушение этой нормы влечет за собой уголовную ответственность.

Очевидно, что Сергея Кивалова эти вопросы мало волнуют, поскольку предстоящие выборы – последняя возможность завести свою партию в городской совет.