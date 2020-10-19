Для приема больных COVІD-19 задействуют немедицинские учреждения [ Редактировать ]
Правительство Украины работает над развертыванием коек для больных коронавирусом в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и на Донбассе. Такая информация была озвучена во время совещания у президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По данным пресс-службы, дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях, которые требуют немедленных действий или ответа.
Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, которые производят необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тысяч - свободны.
"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При условии роста количества больных мы должны быть уверены, что есть достаточно коек, снабженных кислородом, в больницах", - сказал президент Владимир Зеленский.
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