Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 19 октября, на территории Украины за сутки зафиксировали 4 766 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.
За все время эпидемии в стране лабораторно подтвердили 303 638 инфицированных COVID-19. При этом, 126 489 человек выздоровели (1112 - за минувшие сутки), от инфекции погибли 5673 человека ( 66 - за минувшие сутки).
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Напомним, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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