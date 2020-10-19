Віктор Медведчук назвав причини неефективної боретьби з пандемією та кризою [ Редактировать ]
Українська влада недостатньо ефективно бореться і з пандемією, і з коронакризою в країні. Так вважають в опозиції. І називають причини:
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Эффективных средств лечения нет, койко-места, о которых сейчас говорят, из 27 тысяч наличных в Украине 18 тысяч занято. Страдают те, кто сегодня переносит другие заболевания: в вопросах лечения, стационарного лечения, амбулаторного лечения. Все это происходит на фоне действий власти, которые являются не сконцентрированными, бессистемными, непрофессиональными. Объективно, что у Украины нет ресурсных средств, да, объективно. Субъективно то, что власть не готова к этому.
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